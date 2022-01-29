Внучка Крючкова сообщила, что дача актера оказалась в собственности посторонних людей

Москва, 29 января. Внучка народного артиста СССР Николая Крючкова Екатерина рассказала, что новые собственники взломали дом артиста топором.

Крючкова сообщила, что 16 января узнала о проникновении неизвестных людей на дачу актера под Икшей. Внучке звезды сериала «Битва за Москву» пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов.

«Утром 16 января мне позвонила дочь. Какие-то люди пытались вскрыть топором нашу квартиру. Я вызвала полицию, поехала на Икшу. Там у дверей стояли две незнакомые женщины и мужик с топором. Новые собственники показали документы, из которых ясно: нашу квартиру продали у нас за спиной», — рассказала Крючкова kp.ru.

Внучка актера сообщила, что ее мать, приемная дочь артиста Эльвира Крючкова, продала недвижимость. Она приняла это решение самостоятельно, без участия остальных родственников.

Певица и актриса Наталия Орейро, которая не так давно получила новое гражданство, может приобрести дачу в России. Звезда «Дикого ангела» не исключила, что проведет старость в этом доме.