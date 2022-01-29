Шарлиз Терон показала редкое фото своих наследников

Вашингтон, 29 января. Голливудская актриса Шарлиз Терон показала редкий снимок своих приемных детей — дочери Огаст и сына Джексона, который в три года заявил, что хочет быть девочкой.

Джексона знаменитость усыновила в 2012 году, Огаст — в 2015 году. Звезда редко демонстрирует фанатам семейные кадры, предпочитая не распространять информацию о своих наследниках.

Однако в день рождения своей матери Герды она сделала исключение. Кадрами с темнокожими наследниками и родительницей Терон поделилась на личной странице в Instagram.

«Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела показать ее всем вам, потому, что все, кто знают ее, в курсе, как это чудесно чувствовать ее душевную теплоту рядом. В ней невероятно много жизни. И она смеется громче, чем кто-либо из тех, кого я знаю», — трогательно подписала снимок Терон.

Prt Scr instagram.com / @charlizeafrica

С матерью у актрисы особенные отношения — именно она вдохновила ее начать карьеру в модельном бизнесе и поучаствовать в конкурсе красоты. Когда Терон было 16 лет, родительница на ее глазах застрелила отца — мужчина был пьяницей и систематически занимался домашним насилием. Полиция не выдвинула никаких обвинений против матери знаменитости.

Обладательница «Оскара» является счастливой родительницей, любящей дочерью, одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Тем не менее, в личной жизни ей не везет. Таролог Саона раскрыла главную причину одиночества Терон.