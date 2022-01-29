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Роспотребнадзор объяснил порядок получения денег за подарочный сертификат

Общество
Роспотребнадзор объяснил порядок получения денег за подарочный сертификат
pixabay.com

Москва, 29 января. Обменять подарочный сертификат в магазин на равнозначную денежную сумму можно только в определенном случае, заявили специалисты Роспотребнадзора.

Деньги подлежат возврату только в случае, когда продавец не исполнил обязанность по передаче товара. Либо же если срок действия подарочной карты уже истек.

«При приобретении подарочной карты или сертификата происходит заключение договора. На его основании возникает право выбрать товары на сумму сертификата. Этот договор по своей правовой природе является смешанным», — пишет «Парламентская газета».

Также подарочная карта не является товаром, а лишь подтверждает внесение денежных средств за какой-либо товар. Его может приобрести как сам плательщик, так и другое лицо.

Верховный суд России в феврале этого года проведет слушание, в ходе которого разберется в правилах возврата подарочных сертификатов. Дело в том, что часто продавцы отвечают отказом на подобные обращения.

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