Военнослужащие сирийской армии развернули колонну ВС США в Хасаке

Хасака, 29 января. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) запретили въезд американской военной колонне в город Хасака на северо-востоке республики. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По данным СМИ, две военные машины из состава ВС США, дислоцированных в Сирии, попытались въехать в центр Хасаки, однако были встречены военнослужащими САА. Последние запретили американцам проезд, из-за чего колонна была вынуждена развернуться и покинуть данный район.

وحدات الجيش تمنع عربات للاحتلال الأمريكي من دخول مركز مدينة الحسكة pic.twitter.com/mJu7ixHIsG — Syrian intell (@Sy_intell) January 28, 2022

Это далеко не первый подобный инцидент. Нередко американские военные предпринимают попытки передвижения в Хасаке без предварительного уведомления и в нарушение действующих механизмов упреждения конфликтных ситуаций. При этом блокируют въезд военнослужащим США не только представители правительственных войск, но и местные жители, выступающие против незаконного присутствия ВС Штатов в регионе.

أهالي #تل_الذهب بمساندة حاجز للجيش يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي ويجبرونه على التراجعhttps://t.co/anLzASVExC pic.twitter.com/LPgRYqwEew — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 20, 2021

Последний инцидент произошел на фоне обострения в Хасаке, где на протяжении последней недели продолжались боестолкновения между террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и боевиками курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), которые пользуются поддержкой США.

Protests reported against #YPG in villages of Al Hina Al Sharqiah in the #Shadadi #Hasakah, protesters demand the #SDF to negotiate with ISIS/IS to release the prisoners,As #ISIS set a deadline until this evening to negotiate.#ISIS will execute prisoners if negotiation fail pic.twitter.com/WMt2s5PPoY — Zeitung (@Himat75) January 24, 2022

Противостояние началось после захвата боевиками ИГ тюрьмы «Ас-Сынаа» в районе Гвейран, в результате чего часть заключенных, являвшихся радикальными исламистами, бежала из учреждения. СДС начали операцию по поимке беглых радикалов и возвращению контроля над тюрьмой. ВС США обеспечивали поддержку операции с воздуха, в результате чего местной инфраструктуре был нанесен масштабный ущерб, десятки тысяч мирных жителей вынуждены были покинуть эту местность и переместиться в безопасные районы Хасаки, подконтрольные правительству. Даже после окончания операции СДС и американцев в окрестностях «Ас-Сынаа» продолжились бои.

1 Организация запрещена на территории РФ.