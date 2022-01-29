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Военнослужащие сирийской армии развернули колонну ВС США в Хасаке

Весь мир
Военнослужащие сирийской армии развернули колонну ВС США в Хасаке
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Хасака, 29 января. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) запретили въезд американской военной колонне в город Хасака на северо-востоке республики. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По данным СМИ, две военные машины из состава ВС США, дислоцированных в Сирии, попытались въехать в центр Хасаки, однако были встречены военнослужащими САА. Последние запретили американцам проезд, из-за чего колонна была вынуждена развернуться и покинуть данный район.

Это далеко не первый подобный инцидент. Нередко американские военные предпринимают попытки передвижения в Хасаке без предварительного уведомления и в нарушение действующих механизмов упреждения конфликтных ситуаций. При этом блокируют въезд военнослужащим США не только представители правительственных войск, но и местные жители, выступающие против незаконного присутствия ВС Штатов в регионе.

Последний инцидент произошел на фоне обострения в Хасаке, где на протяжении последней недели продолжались боестолкновения между террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и боевиками курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), которые пользуются поддержкой США.

Противостояние началось после захвата боевиками ИГ тюрьмы «Ас-Сынаа» в районе Гвейран, в результате чего часть заключенных, являвшихся радикальными исламистами, бежала из учреждения. СДС начали операцию по поимке беглых радикалов и возвращению контроля над тюрьмой. ВС США обеспечивали поддержку операции с воздуха, в результате чего местной инфраструктуре был нанесен масштабный ущерб, десятки тысяч мирных жителей вынуждены были покинуть эту местность и переместиться в безопасные районы Хасаки, подконтрольные правительству. Даже после окончания операции СДС и американцев в окрестностях «Ас-Сынаа» продолжились бои.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша сирия хасака
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