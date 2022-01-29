Челябинский гример делает уши и глаза для людей с инвалидностью

Гример из Челябинска решила украшать не только здоровых, но и помогать больным. Специалист стала возвращать красоту людям с инвалидностью.

Елена Рубцова начинала свою профессиональную деятельность, как создатель пластического грима. Однако столь узкая специализация оказалась невостребованной в небольшом городе.

«Развиваться дальше нужно в пластическом гриме для кино и театра. Не у нас тут, в Челябинске. Все навыки, которые я набирала в течение нескольких лет, я просто набирала и не осознавала. Не понимала, куда их применить. Просто было интересно в данной области. Они все наложились друг на друга и дали очень хороший результат», — рассказывает она.

В итоге девушка решила изменить направление свой деятельности. По ее словам, изготовление протезов для людей почти не отличается от грима. Поэтому Елена сконцентрировала все свои умения в этой сфере.

«Если изготавливать протезы для пластического грима и накладывать на человека, то, во-первых, это одноразовая вещь. Во-вторых, камера видит по-другому, нежели человеческий глаз. А задача с протезом — сделать как раз все максимально реалистично, чтобы он воспринимался именно человеческим глазом», — объясняет Рубцова.

Первой счастливой клиенткой Елены стала ее землячка Раиса Булякова. Женщина потеряла глаз и несколько лет обращалась в специализированные центры за помощью. Однако мастер по эктопротезам, к ее удивлению, оказался совсем рядом.

«Удовлетворение, конечно. Столько лет искать и найти у себя в Челябинске», — делится эмоциями клиентка.

Сейчас Елена Рубцова в основном занимается производством глаз и ушей. Но в будущем она планирует научиться делать руки и пальцы.