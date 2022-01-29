Суверенный совет Судана обвинил иностранных дипломатов во вмешательстве в дела страны

Хартум, 29 января. Суверенный совет Судана выразил обеспокоенность деятельностью зарубежных дипломатических миссий в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В четверг, 27 января, члены совета в ходе заседания заслушали доклад главы министерства иностранных дел Али ас-Садика. Он рассказал о международных отношениях и работе некоторых представительств, находящихся в Хартуме.

По его словам, действия ряда послов являются нарушениями дипломатических норм и суверенитета восточноафриканского государства. Подробности, касающиеся характера вмешательства в дела Судана, не разглашаются.

Заявление прозвучало через день после того, как суданцы вышли на митинг с требованием вывода Миссии ООН (ЮНИТАМС) из страны и против ее инициативы по урегулированию кризиса. Группа граждан провела акцию протеста перед штаб-квартирой организации в столице.

В минувшем декабре глава МИД России Сергей Лавров подтвердил недопустимость внешнего вмешательства в дела Судана. Ранее он отмечал, что навязывание воли со стороны ряда западных держав неприемлемо, народ должен определять свою судьбу самостоятельно.