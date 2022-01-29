Пушков назвал горячечным бредом заявления Запада об Украине

Москва, 29 января. Президент Украины Зеленский попросил Запад не нагнетать обстановку вокруг страны. Об этом пишет российский сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, такое заявление Зеленский сделал на фоне горячечного бреда европейских и американских СМИ в виде статьи под заголовком «На грани войны».

«Синдром "предвоенной ситуации" сильно бьет по ее экономике», — описал Пушков ситуацию одной фразой.

Ранее Зеленский заявил, что политические лидеры стран Запада и ряд СМИ нагнетанием истерии о скором начале войны на Украине дестабилизируют экономику государства. По его словам, из-за алармистской риторики Запада Украина потратит не менее 4 миллиардов долларов на стабилизацию экономической ситуации.