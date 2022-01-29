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Юрий Куклачев рассказал, сколько времени нужно для дрессировки кошек

Общество
Юрий Куклачев рассказал, сколько времени нужно для дрессировки кошек
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Москва, 29 января. Артист цирка Юрий Куклачев объяснил, что для дрессировки кошек требуется разное количество времени.

У Куклачева поинтересовались, сколько времени нужно, чтобы обучить неподготовленную кошку выступать перед зрителями. Артист не смог дать однозначный ответ на этот вопрос.

«По-разному. Это очень сложно. Иногда два часа, иногда месяц, иногда неделя, иногда год. Непредсказуемо. Неожиданно раз, и вдруг что-то. Она сама подсказывает. Надо наблюдать», — объяснил Куклачев РИА Новости.

Ранее дрессировщик рассказал, что не смотрел в праздничную ночь «голубые огоньки», и признался, что не жалует современное телевидение. По его словам, он уже десять лет не смотрит телевизор. Если Куклачеву хочется узнать какие-то новости, то он заходит в Интернет, на YouTube. Артист считает, что телевидение стало очень агрессивным.

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