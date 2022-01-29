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Италия передала Ливии оборудование для борьбы с нелегальной миграцией

Весь мир
Италия передала Ливии оборудование для борьбы с нелегальной миграцией
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 29 января. Власти Италии передали министерству внутренних дел, утратившему легитимность Правительству национального единства (ПНЕ), новое оборудование для борьбы с нелегальными мигрантами, стремящимися попасть через Средиземное море в Евросоюз. Об этом сообщило агентство Nova.

Согласно источникам СМИ, посылка на сумму 42 млн евро предназначена для сотрудников местной Береговой охраны в качестве материально-технической поддержки поисково-спасательных операций на море. Итальянцы передали в том числе мобильную мастерскую технического обслуживания и запасные части для катеров.

Поставка оборудования осуществляется в рамках европейского проекта «Поддержка интегрированного управления границами и миграцией в Ливии» (Sbimill). Инициатива, которую непосредственно курирует МВД Италии, финансируется чрезвычайным трастовым фондом ЕС.

Италия передала Ливии оборудование для борьбы с нелегальной миграцией
Федеральное агентство новостей /

Ливия является основным пунктом транзита для беженцев, пытающихся добраться с африканского континента до Европы. С началом миграционного кризиса в 2015 году Брюссель поддерживает триполитанских силовиков с целью сдерживания потоков искателей убежища. Результатом предпринятых мер стали переполненные учреждения для временного содержания и гибель нелегалов в североафриканской стране.

Правозащитники и международные организации неоднократно обвиняли Евросоюз в содействии зверствам ливийской Береговой охраны. Чиновники дают деньги на якобы спасение мигрантов от утопления на море, однако их цель — не дать им добраться до ЕС.

На прошлой неделе МВД ПНЕ открыл новый центр для содержания беженцев в Триполи. Учреждение предназначено только для женщин и детей.

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