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Политолог Кедми: РФ должна последовать примеру Израиля в вопросе защиты своих ценностей

Политика
Политолог Кедми: РФ должна последовать примеру Израиля в вопросе защиты своих ценностей
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Москва, 29 января. Россия должна последовать примеру Израиля в вопросе защиты своих ценностей. Таким мнением поделился бывший руководитель спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, для любого государства национальная безопасность стоит превыше всего. Он обратил внимание на то, что Израиль без захвата близлежащих территорий дал своим соседям понять невозможность расположения у них военных баз, которые могут угрожать Тель-Авиву. Об этом Кедми рассказал во время интервью изданию «Украина.ру».

Политолог Кедми: РФ должна последовать примеру Израиля в вопросе защиты своих ценностей
Global Look Press / Gil Eliyahu/JINI

Что касается угрозы России со стороны бывшего СССР, то ее надо устранить при помощи дипломатии, считает политолог. Если РФ не удастся этого сделать, то остается единственный путь, подчеркнул Кедми. Он заключается в том, что Москва должна физически присоединить территорию этого государства, отметил экс-руководитель израильской спецслужбы.

«От Харькова до Москвы — пять минут лету. Или, если говорить Россия недееспособна, если граница будет проходить недалеко от Смоленска, а по ту сторону границы будет территория, на которой располагаются силы и оружие, угрожающие существованию России», — высказался политолог.

Ранее сообщалось, что Финляндия до сих пор не вступила в ряды НАТО, потому что понимает последствия этого выбора. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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