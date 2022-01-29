Оксана «Акула» Почепа рассказала о жизни в автобусе и о том, как отсыпалась в США

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица Оксана «Акула» Почепа.

Стартовала карьера Оксаны довольно рано. В 1997 году, в возрасте 13 лет, она написала песню «Кислотный диджей», а уже в 14 лет, в 1998 году, она начала выступать перед большой аудиторией с проектом «Малолетка». Оксана признает, что тогда нужно было яркое, сочное, скандальное название, и в итоге это сработало. Проект был известен на юге России, к его создателям обратился человек, который предложил всероссийскую раскрутку. За это он попросил права на все произведения проекта «Малолетка». В какой-то момент музыканты стали известны в Германии, кто-то отвез туда кассету, и сарафанное радио сделало свое дело. Единственное, что из обещанного выполнил человек, получивший права на творчество группы, это пара месяцев гастролей в Германии. Однако после них проект снова вернулся в Россию, но не в Москву, а в Ростов-на-Дону.

Через некоторое время проект перебрался в Москву по приглашению Сергея Жукова, который давно его зазывал в столицу. Именно в этот момент стартовал проект «Акула». Был заключен контракт на пять лет, но проработала Почепа в итоге с Жуковым 6,5 лет.

В интервью «Давай поговорим» Оксана рассказала о некоторых вопросах от знакомых, в частности, куда она дела «столько» денег. Молодой девушке было очень обидно слышать такое, потому что в те годы они с музыкантами, по сути, были нищими и получали не проценты, а весьма скромный гонорар, которого катастрофически не хватало. В ту пору Почепа вместе со своей командой фактически жила в автобусе, перемещаясь из города в город. В гостиницу Оксана приезжала не ради того, чтобы поспать, а чтобы просто принять душ.

После 6,5 лет непрерывных гастролей в непрерывном режиме Оксана Почепа решила приостановить проект «Акула» и уехала в США. У нее появилось время поесть и отоспаться в теплом Сан-Франциско. Она несколько месяцев находилась словно в коме. Но потом Оксана ощутила настоящую любовь и всю полноту жизни.

Почепа также рассказала о том, кто предложил ей вернуться из США, о работе на радио, о перезапуске карьеры, участии в «Супердискотеках-90-х» и о появлении собственного фан-клуба.

Большое интервью с Оксаной «Акулой» Почепой смотрите 30 января на площадке ФАН.