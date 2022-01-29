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Шоу-бизнес
Муж Аветисян заявил, что рядом с ней каждый мужчина будет альфонсом
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Муж Аветисян заявил, что рядом с ней каждый мужчина будет альфонсом

  /   Обновлено: 29 января 2022 12:09
Шоу-бизнес
Муж Аветисян заявил, что рядом с ней каждый мужчина будет альфонсом
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 29 января. Звездный визажист Гоар Аветисян переживает расставание с мужем и отцом своего ребенка. Ее супруг Сергей, пытаясь загладить свою вину, воспел положительные качества возлюбленной.

Не так давно Аветисян перенесла еще одну операцию по коррекции фигуры после резкого похудения. Восстановление проходило тяжело — в это трудное время рядом с ней не было ее любимого человека.

«До последнего верила, что наш союз будет до самой старости, и как круто, когда люди полные противоположности друг друга. Но, как показала жизнь — без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко», — поделилась откровением звезда на своей личной странице в Instagram.

Визажист призналась, что декабрь стал для нее судьбоносным месяцем. Помимо расставания с избранником, Аветисян пережила сепсис, который в 99% заканчивается летальным исходом.

Сергей не поддерживал свою супругу, не давал ей ни заботы, ни тепла. Свою вину мужчина признал и попытался извиниться огромным букетом цветов. Красивый жест он сделал на свои деньги, опровергнув мнение о том, что живет за счет успешной супруги.

«Рядом с Гоар 95% людей будут называться альфонсами, нахлебниками, потребителями и так далее. Просто она — очень мощная личность. При ее виде люди теряют сознание — я такое наблюдал. А для меня она просто Гоар!» — признался Сергей в беседе с подписчиками.

Несмотря на все разногласия, Аветисян искренне поблагодарила своего уже бывшего возлюбленного за главный подарок в ее жизни — сына Гаспара. Однако наличие наследника не сможет сохранить семью — знаменитость приняла решение идти по жизни в одиночку.

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расставание визажист Аветисян
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