«Начал подавать голос»: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»

Украина — всего лишь «карта» в руках у игроков из Вашингтона. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Ранее издание Politico сообщило об опасениях президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что США намеренно преувеличивают «российскую угрозу». По информации СМИ, Киев считает, что Вашингтон делает это с целью заключения договоренностей с Москвой, в частности, по Донбассу. Утверждается, что изменение позиции главы украинского государства по российской угрозе связано с «растущим раздражением» в отношениях с Соединенными Штатами.

«Зеленский и вся его команда начинают понимать, что Украину разыграют по тому сценарию, который будет удобен американцам: ее карту либо спрячут в рукав, либо походят ей, либо просто порвут. Так или иначе, но Киев — не игрок во всей этой ситуации», — объяснил Морозов.

Поэтому, продолжил он, когда США говорят Украине, что та «недооценивает угрозу», они решают тем самым свои, а не украинские задачи.

Федеральное агентство новостей /

«Они подталкивают Киев к конфликту, рассказывая, что он сможет якобы дать ему какие-то преимущества в отношениях с Россией, — заметил депутат. — Или, напротив, оказывают давление на нас, давая сигнал, что если конфликт действительно случится, то тогда никакие договоренности между Москвой и Западом уже будут невозможны».

Вместе с тем, случится конфликт или нет, его жертвой в первую очередь станет Украина, подчеркнул парламентарий.

«И Зеленский начинает это осознавать, — сказал собеседник ФАН. — Этим и объясняется то, что он начал «подавать голос» во всем этом обсуждении и говорить, что у него имеются иные представления о происходящем».

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