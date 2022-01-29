Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 13:59
13:58
Общество
Терапевт Хухрев назвал самолечение главной ошибкой при «Омикроне»
13:53
Происшествия
Вертолет Ми-8 перед падением в Ульяновской области сняли на видео
13:52
Экономика
Кабмин РФ одобрил законопроект о запрете выдачи ряда кредитов по плавающей ставке
13:48
Происшествия
Путин поручил ВС обобщить судебную практику по делам о превышении самообороны
13:46
Политика
Журналист ван де Бек: преследование Украины помешало бы Гааге в расследовании дела MH17
13:45
Экономика
Россия пытается пойти навстречу требованиям Евросоюза по «СП-2»
13:40
Политика
Начал подавать голос: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»
13:38
Общество
Употребление сахаросодержащих продуктов увеличивает риск заболеваний сердца
13:36
Экономика
Россияне в ЛДНР могут получить возможность подавать заявления на выплаты через «Госуслуги»
13:36
Шоу-бизнес
Крис Браун ответил на обвинения в изнасиловании
Все новости

Начал подавать голос: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»

Политика
Начал подавать голос: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»
Федеральное агентство новостей  / 

Украина — всего лишь «карта» в руках у игроков из Вашингтона. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Ранее издание Politico сообщило об опасениях президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что США намеренно преувеличивают «российскую угрозу». По информации СМИ, Киев считает, что Вашингтон делает это с целью заключения договоренностей с Москвой, в частности, по Донбассу. Утверждается, что изменение позиции главы украинского государства по российской угрозе связано с «растущим раздражением» в отношениях с Соединенными Штатами.

«Зеленский и вся его команда начинают понимать, что Украину разыграют по тому сценарию, который будет удобен американцам: ее карту либо спрячут в рукав, либо походят ей, либо просто порвут. Так или иначе, но Киев — не игрок во всей этой ситуации», — объяснил Морозов.

Поэтому, продолжил он, когда США говорят Украине, что та «недооценивает угрозу», они решают тем самым свои, а не украинские задачи.

«Начал подавать голос»: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»
Федеральное агентство новостей /

«Они подталкивают Киев к конфликту, рассказывая, что он сможет якобы дать ему какие-то преимущества в отношениях с Россией, — заметил депутат. — Или, напротив, оказывают давление на нас, давая сигнал, что если конфликт действительно случится, то тогда никакие договоренности между Москвой и Западом уже будут невозможны».

Вместе с тем, случится конфликт или нет, его жертвой в первую очередь станет Украина, подчеркнул парламентарий.

«И Зеленский начинает это осознавать, — сказал собеседник ФАН. — Этим и объясняется то, что он начал «подавать голос» во всем этом обсуждении и говорить, что у него имеются иные представления о происходящем».

Ранее Владимир Корнилов объяснил, почему политика ФРГ не устраивает Украину.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Начал подавать голос: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»
россия сша украина морозов
Комментировать