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Криштиану Роналду растрогал избранницу подарком на день рождения

  /   Обновлено: 29 января 2022 11:50
Шоу-бизнес
Криштиану Роналду растрогал избранницу подарком на день рождения
Global Look Press  /  STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL, vi/www.imago-images.de

Лиссабон, 29 января. Португальский футболист Криштиану Роналду нашел необычный способ поздравить возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения. Спортсмен разместил ее фото на фасаде небоскреба.

Родригес отметила 28-летие на этой неделе. Роналду тщательно подготовился ко дню рождения избранницы и устроил ей трогательный сюрприз. Так, спортсмен разместил промо-кадры из шоу возлюбленной на фасаде Бурдж-Халифа, самого высокого в мире здания.

Родригес с восторгом отреагировала на подарок футболиста. Она опубликовала пост в Instagram, где поделилась фотографиями с торжества и поблагодарила возлюбленного за сюрприз.

«Вот как заканчивается этот захватывающий день. У меня просто нет слов! Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Криштиану, ты делаешь меня счастливой каждый день! Я мечтала о том, чтобы рядом со мной был прекрасный принц, и он у меня есть! Благодаря его любви моя жизнь превратилась в прекрасный сон», — поделилась Родригес.

Криштиану Роналду растрогал избранницу подарком на день рождения
Prt Scr instagram.com / @georginagio

Кадры были взяты из шоу Родригес «Я Джорджина» для стриминг-сервиса Netflix. Во время ужина, на котором также присутствовали дети пары, избранница спортсмена не могла сдержать эмоций и обнимала Роналду.

Ранее Роналду сообщил, что готовится вновь стать отцом. Спортсмен показал снимки УЗИ и признался, что его возлюбленная беременна двойней.

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Все новости / Шоу-бизнес / Криштиану Роналду растрогал избранницу подарком на день рождения
роналду день рождения футболист
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