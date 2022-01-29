Криштиану Роналду растрогал избранницу подарком на день рождения

Лиссабон, 29 января. Португальский футболист Криштиану Роналду нашел необычный способ поздравить возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения. Спортсмен разместил ее фото на фасаде небоскреба.

Родригес отметила 28-летие на этой неделе. Роналду тщательно подготовился ко дню рождения избранницы и устроил ей трогательный сюрприз. Так, спортсмен разместил промо-кадры из шоу возлюбленной на фасаде Бурдж-Халифа, самого высокого в мире здания.

Родригес с восторгом отреагировала на подарок футболиста. Она опубликовала пост в Instagram, где поделилась фотографиями с торжества и поблагодарила возлюбленного за сюрприз.

«Вот как заканчивается этот захватывающий день. У меня просто нет слов! Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Криштиану, ты делаешь меня счастливой каждый день! Я мечтала о том, чтобы рядом со мной был прекрасный принц, и он у меня есть! Благодаря его любви моя жизнь превратилась в прекрасный сон», — поделилась Родригес.

Prt Scr instagram.com / @georginagio

Кадры были взяты из шоу Родригес «Я Джорджина» для стриминг-сервиса Netflix. Во время ужина, на котором также присутствовали дети пары, избранница спортсмена не могла сдержать эмоций и обнимала Роналду.

Ранее Роналду сообщил, что готовится вновь стать отцом. Спортсмен показал снимки УЗИ и признался, что его возлюбленная беременна двойней.