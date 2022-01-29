Ряд социально значимых законов вступает в силу на территории РФ с 1 февраля

Москва, 29 января. Сразу несколько социально значимых законов, в том числе норма об индексации маткапитала по уровню инфляции, вступают в силу с 1 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Так, с 1 февраля материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции — на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка в семье составит 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми», — подчеркнул Володин.

Кроме того, спикер Госдумы напомнил, что с 1 февраля также вступил в силу закон, который защищает доход должников от взыскания. Нововведение направлено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Россиян ранее предупредили, что дополнительная индексация затронет не только страховые и военные пенсии, но и другие выплаты. В частности, на повышение с 1 февраля могут рассчитывать получатели набора социальных услуг.

Что делать, если страхового стажа недостаточно для получения пенсии, объяснил представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. Так, могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета, справки от организаций и службы занятости о получении пособия по безработице, цитирует его INFOX.