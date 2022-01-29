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Семенович пофлиртовала с Корчевниковым в эфире

Шоу-бизнес
Семенович пофлиртовала с Корчевниковым в эфире
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 29 января. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович находится в активном поиске достойного спутника жизни. Знаменитость обратила внимание на холостого тележурналиста, актера и ведущего Бориса Корчевникова.

За плечами Семенович много романов, однако ни один не привел к походу в ЗАГС. Попытать свое счастье звезда решила с одним из самых известных ведущих страны, пусть и в шутку.

В передаче «Судьба человека» артистка пофлиртовала с холостым Корчевниковым. Знаменитости прорепетировали «свидание», поговорив про виноград. Тележурналист пошутил, что давит ягоды голыми ногами. Этот факт очень впечатлил певицу.

«О, боже! Покажешь, как ты это делаешь, после программы! Ммм, чувствую запах твоих ног!» — смутила Корчевникова звезда.

Знаменитость не раз признавалась, что готова стать матерью и женой, однако постоянно сталкивается с общественным давлением. По словам Семенович, бытует мнение, что если женщине больше 40 лет и она не замужем, то возможности для построения семейной жизни уже закрыты.

Семенович прославилась, когда состояла в музыкальном коллективе «Блестящие». Ранее артистка объяснила, почему покинула состав успешной группы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Семенович пофлиртовала с Корчевниковым в эфире
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