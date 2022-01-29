Политолог Погребинский объяснил, почему Вашингтон не сможет обвинить Россию даже после уничтожения ВСУ

Вашингтон, 29 января. Вашингтон провалил план по разжиганию конфликта на Украине с последующим обострением противостояния с Москвой.

Причем американские стратеги ошиблись изначально, а теперь лишь усугубляют свое положение, продолжая бессмысленно разгонять информационную истерию вокруг выдуманного вторжения на Украину.

США все еще надеются склонить Россию к компромиссу по недавно выдвинутому ультиматуму. Американцы поднимают ставки, рисуя виртуальную угрозу со стороны РФ, практически ежедневно поднимая градус напряжения. План остается тем же — довести ситуацию до точки кипения, чтобы в последний момент снова сесть за стол переговоров и если уж и проиграть России в плане ее требований по гарантиям безопасности, то хоть прикрыть свое отступление «спасением Украины». США не учитывают того, что масштабная информационная кампания уже играет против них. Ведь с каждым днем у Вашингтона остается все меньше шансов убедить Европу в вине России в случае жесткого ответа на провокацию ВСУ в Донбассе.

Федеральное агентство новостей /

Таким мнением с политологом Семеном Багдасаровым поделился его украинский коллега Михаил Погребинский, иронично отметив, что США почему-то до сих пор отталкивается от давно устаревших представлений о войне. Весь их план основан на том, что в ответ на обострение в Донбассе кто-то будет физически вторгаться на территорию Украины. Тем временем сразу было понятно, что даже при самом плохом сценарии украинскую группировку подавят, не переходя границ.

«Простой человеческий фактор повышает угрозу обострения, особенно если вспомнить, как США накачивают ВСУ оружием. Да и многими процессами на фронте с украинской стороны управляют так называемые инструкторы НАТО. Поэтому опасность, конечно же есть, но я себе всегда задаю такой вопрос: вот те, которые как бы нажмут эту кнопку, они что, думают, что ответка будет куда-нибудь в космос. Они же получат ответ так, что мало не покажется. Вот в этом вся истеричность и непоследовательность сегодняшнего сценария США. Вот они поставляют ВСУ страшное оружие, кто-нибудь сделает роковой выстрел, и Украина получит ответ. Но что они на этом выиграют? Они рассчитывают, что ответ на провокацию будет значить, что Россия вторглась. Это надо будет еще Германию с Францией убедить в агрессии, а никто ведь границу Украины не перейдет. И чем дольше США затягивают эту кампанию, тем меньше шансов, что Европа поддержит тезис о нападении. В итоге США не смогут обвинить Россию во вторжении, даже если все ВСУ будут уничтожены ответным ударом. План провален и очень давно», — выразил уверенность Погребинский.

Политолог отметил, что из-за непродуманности действий США в этой истории с выдуманным вторжением ему кажется, что американцы изначально не рассчитывали на какое-либо реальное обострение. Не может быть, чтобы где-нибудь в Пентагоне не просчитали варианты с «ответкой» без физического участия войск. Либо это большая глупость американцев, либо расчет ведется на то, чтобы не доводить ситуацию до прямого конфликта, а использовать военную истерию для повышения ставок в переговорах.

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