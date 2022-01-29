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InfoBrics: космос может превратиться в поле битвы из-за страха НАТО перед Россией

Армия
InfoBrics: космос может превратиться в поле битвы из-за страха НАТО перед Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 января. США и другие страны НАТО готовят почву для космической войны с Россией, которая в последние годы добилась значительных успехов в создании новых боевых систем.

Бразильский политолог Лукас Лейрос в публикации для InfoBrics напомнил о решении НАТО распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации. Это означает, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет расцениваться как агрессия против всего военно-политического блока, передает «ПолитРоссия».

«Альянс запустил новую космическую доктрину, которая явно направлена на то, чтобы препятствовать космическому прогрессу таких стран, как Россия и Китай», – говорится в статье.

Лейрос обратил внимание на то, что НАТО четко не говорит, какие конкретно действия будут считаться нападением. По мнению эксперта, это развязывает руки Западу и позволяет ему отвечать РФ военной агрессией практически на любые действия. Кроме того, благодаря новой доктрине США смогут продавать больше оружия партнерам под предлогом мнимой «угрозы» со стороны России. По его словам, космос может превратиться в поле битвы из-за страха НАТО перед РФ.

«Правительство США, похоже, начинает новый рассказ о своих врагах, называя их "космической угрозой". Вполне вероятно, что отныне любая минимальная космическая активность РФ или КНР будет интерпретироваться как нападение на Запад», — подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что Россия хочет создать и развернуть радиолокационные станции, оптико-электронные приборы и спутниковую группировку для наблюдения за ближним и дальним космосом. Они будут создаваться в рамках проекта «Млечный путь».

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