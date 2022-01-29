Киновед Шпагин раскрыл секрет успеха легендарной советской актрисы Любови Орловой

Советская актриса театра и кино, певица, танцовщица, народная артистка СССР, кавалер ордена Ленина, лауреат двух Сталинских премий первой степени, одна из звезд отечественного экрана конца 1930-х — начала 1940-х годов Любовь Орлова родилась 29 января 1902 года. В день рождения артистки в беседе с ФАН секреты ее успеха раскрыл киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин.

«Любовь Орлова была первой звездой Советского Союза, вылепленной по голливудскому образцу. Безусловно, эпохе титанов 1930-х годов требовалась и своя королева. Женщин-титанов хватало: Прасковья Ангелина, Валентина Гризодубова. В принципе, они были неотличимы от мужиков. Собственно, поэтому и появилась женщина-королева очень-очень горячей эпохи», — сообщил эксперт.

Александр Шпагин также отметил, что и жанр мюзикла таких картин, как «Волга-Волга», изрядно помог Любови Орловой.

«Конечно, она выигрывала за счет того, что режиссер Григорий Александров ставил наиболее популярные у зрителей картины, наиболее праздничные, спасающие от напряженной жизни, создающие эффект праздника, карнавала. Главное, что они еще и ужасно нравились товарищу [Иосифу] Сталину, который вообще любил музыкальное кино. Это, наверное, единственное нереалистичное кино, которое он мог позволить», — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Волга-Волга» /

В завершение он раскрыл еще один секрет успеха всенародно любимой актрисы.

«У нее был очень хороший пластический хирург из соцстран. Он был ее личным специалистом. Он не превращал ее в монстра, как сейчас это делают с актрисами и всеми женщинами. У нее была очень продуманная, красивая пластическая хирургия», — подытожил киновед.

Ранее фотограф Валерий Плотников сообщил о том, что обрел считавшиеся ранее утерянными слайды с поэтом Владимиром Высоцким и актрисой Мариной Влади. По его словам, это сделает возможным выход винилового альбома с песнями артиста.