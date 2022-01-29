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Татьяну Лазареву разочаровало отсутствие зажигательных хитов у молодых музыкантов

  /   Обновлено: 29 января 2022 11:33
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву разочаровало отсутствие зажигательных хитов у молодых музыкантов
Агентство городских новостей Москва

Москва, 29 января. Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева негативно высказалась о современной музыке.

По ее мнению, современная музыка нуждается в новых зажигательных хитах. В связи с их отсутствием люди до сих пор танцуют под песни группы «Дискотека Авария», Леонида Агутина, Валерия Меладзе и Сергея Шнурова.

«Но вот, что поражает в музыке: пляшут-то все и подпевают старым хитам. Такое впечатление, что нового зажигательного никто ничего не написал из молодых. Ну, ладно, еще «Ялта, парус» добавились. Не, я не против, мне это очень даже заходит, но новое-то где? Надо детей поспрашивать, а то так и умру под [Аллу] Пугачеву и «Любэ»», — написала Лазарева на своей странице в Instagram.

Татьяну Лазареву разочаровало отсутствие зажигательных хитов у молодых музыкантов
Prt Scr instagram.com / @lazarevatut

Телеведущая обратилась к своим поклонникам с предложением составить общий плейлист. Она попросила фолловеров написать свои любимые песни, под которых они танцуют.

Ранее Лазарева, которая страдает от неизлечимой болезни, встревожила поклонников внешним видом. Пользователи Сети задались вопросом, что произошло с лучезарной артисткой.

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