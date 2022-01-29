Писатель Лесев заявил, что Запад признал Донбасс сферой влияния России

Киев, 29 января. Российскую Федерацию уже давно «не драконят» темой Крымского полуострова, теперь стране угрожают «адскими санкциями» по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил писатель и публицист Игорь Лесев.

По его словам, России угрожают ограничительными мерами, если она попробует зайти куда-то глубже в страну. То есть, по его словам, Донбасс уже оказался в сфере влияния РФ. Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Украина.ру». Эксперт прокомментировал состоявшуюся еще в конце 2021 года встречу главы РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Публицист отметил, что мероприятие действительно было протокольным, но Москва смогла зафиксировать за собой то, к чему она стремилась на протяжении многих лет.

Писатель подчеркнул, что Российскую Федерацию давно уже «не драконят» темой Крыма. Он отметил, что звучит вроде бы «украинский вопрос», но полуострова в нем нет. Это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским, добавил публицист. Тем самым эксперт привел в ярость Украину словами о признании статуса полуострова за рубежом.

«Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим землям», — заявил Лесев.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Он рассказал, что США уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска», риторика поменялась, теперь России угрожают «адскими санкциями», если Москва попробуют зайти куда-то глубже на территорию Украины. Так Донбасс уже признается в сфере влияния РФ, уточнил писатель.

Ранее МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич на фоне слов главы страны Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Москвой и Киевом. В ведомстве сообщили, что заявление Милановича категорически неприемлемо и идет вразрез с официальной позицией государства.