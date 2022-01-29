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Писатель Лесев заявил, что Запад признал Донбасс сферой влияния России

Политика
Писатель Лесев заявил, что Запад признал Донбасс сферой влияния России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 29 января. Российскую Федерацию уже давно «не драконят» темой Крымского полуострова, теперь стране угрожают «адскими санкциями» по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил писатель и публицист Игорь Лесев.

По его словам, России угрожают ограничительными мерами, если она попробует зайти куда-то глубже в страну. То есть, по его словам, Донбасс уже оказался в сфере влияния РФ. Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Украина.ру». Эксперт прокомментировал состоявшуюся еще в конце 2021 года встречу главы РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Публицист отметил, что мероприятие действительно было протокольным, но Москва смогла зафиксировать за собой то, к чему она стремилась на протяжении многих лет.

Писатель подчеркнул, что Российскую Федерацию давно уже «не драконят» темой Крыма. Он отметил, что звучит вроде бы «украинский вопрос», но полуострова в нем нет. Это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским, добавил публицист. Тем самым эксперт привел в ярость Украину словами о признании статуса полуострова за рубежом.

«Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим землям», — заявил Лесев.

Писатель Лесев заявил, что Запад признал Донбасс сферой влияния России
Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Он рассказал, что США уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска», риторика поменялась, теперь России угрожают «адскими санкциями», если Москва попробуют зайти куда-то глубже на территорию Украины. Так Донбасс уже признается в сфере влияния РФ, уточнил писатель.

Ранее МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич на фоне слов главы страны Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Москвой и Киевом. В ведомстве сообщили, что заявление Милановича категорически неприемлемо и идет вразрез с официальной позицией государства.

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Все новости / Политика / Писатель Лесев заявил, что Запад признал Донбасс сферой влияния России
украина запад Лесев
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