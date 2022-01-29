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Кабмин РФ выделит свыше 7 млрд рублей на поддержку региональных поликлиник

Общество
Кабмин РФ выделит свыше 7 млрд рублей на поддержку региональных поликлиник
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Показатели заболеваемости коронавирусом в России растут, поэтому важно обеспечить стабильную работу поликлиник. Для поддержки им направят свыше 7 млрд рублей, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Благодаря финансированию первичная помощь заболевшим COVID-19 будет оказываться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Премьер-министр также попросил министерство здравоохранения контролировать трансферты.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — цитирует Мишустина телеканал «Санкт-Петербург».

Эпидемиолог, заслуженный врач России Геннадий Онищенко ранее заявил, что при проведении вакцинации и соблюдении ограничений пандемия может завершиться к маю 2022 года.

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