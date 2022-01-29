Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 14:00
14:00
Видео
Оксана «Акула» Почепа рассказала о жизни в автобусе и о том, как отсыпалась в США
13:58
Общество
Терапевт Хухрев назвал самолечение главной ошибкой при «Омикроне»
13:53
Происшествия
Вертолет Ми-8 перед падением в Ульяновской области сняли на видео
13:52
Экономика
Кабмин РФ одобрил законопроект о запрете выдачи ряда кредитов по плавающей ставке
13:48
Происшествия
Путин поручил ВС обобщить судебную практику по делам о превышении самообороны
13:46
Политика
Журналист ван де Бек: преследование Украины помешало бы Гааге в расследовании дела MH17
13:45
Экономика
Россия пытается пойти навстречу требованиям Евросоюза по «СП-2»
13:40
Политика
Начал подавать голос: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»
13:38
Общество
Употребление сахаросодержащих продуктов увеличивает риск заболеваний сердца
13:36
Экономика
Россияне в ЛДНР могут получить возможность подавать заявления на выплаты через «Госуслуги»
Все новости

Вот-вот начнет войну: зачем Борис Джонсон взял на вооружение антироссийскую риторику

Политика
Вот-вот начнет войну: зачем Борис Джонсон взял на вооружение антироссийскую риторику
flickr.com  /  МИД России

Своими антироссийскими заявлениями официальный Лондон пытается отвлечь внимание населения от насущных проблем. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил прессе, что в телефонном разговоре на следующей неделе «призовет Владимира Путина отступить». Он подчеркнул, что «настроен активизировать дипломатические усилия и усилить политику сдерживания» России.

«Что касается нынешней активизации Джонсона по украинскому направлению, то ее причины не скрывают ни он сам, ни подконтрольная ему пресса, — заметил Корнилов. — Мы видим, как некоторые газеты, например, Daily Mail, пишут, что Путин «вот-вот начнет войну», что он «наступает», а в это время некоторые британские парламентарии выступают и спрашивают премьера о том, почему он нарушает собственные же антиковидные правила! И тем самым преступно отвлекают великого вождя английской нации, нового Уинстона Черчилля от важной борьбы с Путиным!»

«Вот-вот начнет войну»: зачем Борис Джонсон взял на вооружение антироссийскую риторику
vk.com / Владимир Корнилов

Примерно то же самое, по словам политолога, Джонсон сказал и сам, выступая в парламенте.

«Так что его позиция понятна: он пытается представить своей публике конфликт в Донбассе и выдуманную на Западе российско-украинскую войну как что-то настолько судьбоносное и важное, что его роль в этом процессе должна перевесить его скандалы с пьянками на рабочем месте, с неприличными танцами и так далее», — резюмировал эксперт.

Ранее Владимир Корнилов объяснил, почему политика ФРГ не устраивает Украину.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вот-вот начнет войну: зачем Борис Джонсон взял на вооружение антироссийскую риторику
путин россия украина джонсон британия корнилов
Комментировать