«Вот-вот начнет войну»: зачем Борис Джонсон взял на вооружение антироссийскую риторику

Своими антироссийскими заявлениями официальный Лондон пытается отвлечь внимание населения от насущных проблем. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил прессе, что в телефонном разговоре на следующей неделе «призовет Владимира Путина отступить». Он подчеркнул, что «настроен активизировать дипломатические усилия и усилить политику сдерживания» России.

«Что касается нынешней активизации Джонсона по украинскому направлению, то ее причины не скрывают ни он сам, ни подконтрольная ему пресса, — заметил Корнилов. — Мы видим, как некоторые газеты, например, Daily Mail, пишут, что Путин «вот-вот начнет войну», что он «наступает», а в это время некоторые британские парламентарии выступают и спрашивают премьера о том, почему он нарушает собственные же антиковидные правила! И тем самым преступно отвлекают великого вождя английской нации, нового Уинстона Черчилля от важной борьбы с Путиным!»

vk.com / Владимир Корнилов

Примерно то же самое, по словам политолога, Джонсон сказал и сам, выступая в парламенте.

«Так что его позиция понятна: он пытается представить своей публике конфликт в Донбассе и выдуманную на Западе российско-украинскую войну как что-то настолько судьбоносное и важное, что его роль в этом процессе должна перевесить его скандалы с пьянками на рабочем месте, с неприличными танцами и так далее», — резюмировал эксперт.

Ранее Владимир Корнилов объяснил, почему политика ФРГ не устраивает Украину.