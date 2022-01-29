Иранский форвард Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками

Дубай, 29 января. Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал фанатов сине-бело-голубых колхозниками.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев разместил в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором попрощался с иранским нападающим Азмуном. Форвард отреагировал на публикацию партнера по команде, показавшего подписчикам совместное фото игроков петербургского клуба.
«Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал Оздоев.
«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — ответил нападающий сборной Ирана.
На прошлой неделе Азмун заключил пятилетний контракт с леверкузенским «Байером». Летом 27-летний форвард станет игроком немецкого клуба.
Ранее бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков пошутил над Азмуном. Он оставил язвительный комментарий во время прямого эфира нападающего в Instagram.