Иранский форвард Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками

Дубай, 29 января. Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал фанатов сине-бело-голубых колхозниками.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев разместил в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором попрощался с иранским нападающим Азмуном. Форвард отреагировал на публикацию партнера по команде, показавшего подписчикам совместное фото игроков петербургского клуба.

«Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал Оздоев. «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — ответил нападающий сборной Ирана.

Prt Scr instagram.com / @om.27

На прошлой неделе Азмун заключил пятилетний контракт с леверкузенским «Байером». Летом 27-летний форвард станет игроком немецкого клуба.

Ранее бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков пошутил над Азмуном. Он оставил язвительный комментарий во время прямого эфира нападающего в Instagram.