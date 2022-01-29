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Иранский форвард Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками

Спорт
Иранский форвард Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками
vk.com  /  ФК «Зенит».

Дубай, 29 января. Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал фанатов сине-бело-голубых колхозниками.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев разместил в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором попрощался с иранским нападающим Азмуном. Форвард отреагировал на публикацию партнера по команде, показавшего подписчикам совместное фото игроков петербургского клуба.

«Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал Оздоев.

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — ответил нападающий сборной Ирана.

Иранский форвард Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками
Prt Scr instagram.com / @om.27

На прошлой неделе Азмун заключил пятилетний контракт с леверкузенским «Байером». Летом 27-летний форвард станет игроком немецкого клуба.

Ранее бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков пошутил над Азмуном. Он оставил язвительный комментарий во время прямого эфира нападающего в Instagram.

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футбол Зенит фанаты рпл азмун
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