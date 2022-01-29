Блогеры Милохин и Гаврилина не смогли сохранить дружбу после расставания

Москва, 29 января. Самая популярная TikTok-пара Дани Милохина и Юлии Гаврилиной не общается после разрыва. Экс-участник «Ледникового периода» признался, что не контактирует со своей экс-возлюбленной.

Поначалу звезды скрывали свои романтические отношения, однако регулярные двусмысленные видео говорили об их чувствах громче любых слов. Будучи совсем юными, влюбленные часто ссорились и мирились, расставались и сходились. Очередной разрыв оказался окончательным.

Милохин не скучал в одиночестве — во время съемок проекта «Ледниковый период» на Первом канале фанаты начали приписывать ему роман с фигуристкой и чемпионкой Евгенией Медведевой. Вероятнее всего, это стало последней каплей, заставившей Гаврилину оборвать связи с бывшим парнем и заняться своим развитием — девушка вышла в финал проекта «Звезды в Африке».

«Мы с Гаврилиной не общаемся сейчас. Вообще не общаемся», — заявил Милохин в интервью для YouTube-канала Алексея Столярова.

Предполагаемый роман ранее прокомментировала сама Медведева. Спортсменка призналась, что между ней и Милохиным нет романтических чувств. По мнению чемпионки, они слишком молоды для чего-то серьезного. Проект сблизил знаменитостей — они остались в хороших дружеских отношениях.