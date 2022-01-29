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Медведчук обвинил Зеленского в доведении Украины до формата колонии третьего мира

Политика
Медведчук обвинил Зеленского в доведении Украины до формата колонии третьего мира
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 29 января. Президент Украины Владимир Зеленский лишь сеет панику и пытается тянуть время. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По мнению украинского оппозиционера, власти Украины и Зеленский довели страну до формата колонии третьего мира, запугивая жителей и получая из этого свою выгоду.

«Это выгодно Зеленскому и его окружению, потому что этим он отвлекает население от проблем, которые массово сегодня уничтожают украинских граждан. Проблем в вопросах экономики, социальной сферы. Война, боевые действия — все это отвлекает, потому что это повестка, умышленно и искусственно навязанная гражданам Украины и Украине в целом», — считает лидер ОПЗЖ.

В результате власти забросили проблемы собственной страны, отвлекаясь на США и Запад. За рубежом же понимают, что Украина не будет в НАТО, так как ее попросту не примут в Альянс, считает Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что страна должна выступить в качестве звена, соединяющего Россию и Запад. Оппозиционный политик считает, что при реализации такой идеи Киев сможет также стать связующим элементом с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

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