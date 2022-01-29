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Живых тараканов стала разукрашивать художница из Филиппин

Видео

Неприятные для многих тараканы обретают совершенно новый образ в руках филиппинской художницы. Девушка использует спинку этих насекомых, как холст, и создает живые произведения искусства.

30-летняя филиппинка Бренда Дельгадо обрела популярность в сети, после того, как стала выкладывать в Instagram фотографии своих необычных художественных произведений. Девушка разукрашивает гигантских летающих тараканов разноцветными красками, после чего рыжие насекомые становятся более симпатичными.

«Это началось в июле прошлого года. Я сидела рисовала, и тут прибежал таракан. Обычно мы убиваем их, но в тот раз я присмотрелась к нему, у него спина была такая гладкая, я стала играться с ним, пачкать его краской, а потом сфотографировала и выложила в Сеть. Позже я поймала еще одного таракана, и вновь его разрисовала. Так это все началось», — рассказала Бренда.

Художница с юных лет интересовалась искусством и дизайном. Рисовала комиксы для одноклассников, разрабатывала модели аксессуаров, продавала браслеты и кольца собственного производства. Теперь Бренда подумывает делать украшения из насекомых, но такая идея вызвала неоднозначную реакцию у пользователей в Сети.

«Меня уже называли психопаткой. Но неужели это такой великий грех — разукрасить таракана? Тот, кто назвал меня психопатом, был точно из другой страны. Мне кстати советовали попробовать разрисовать майского жука или улитку, но я не стала. И даже если я когда-нибудь решусь на это, возможно, мне будет жаль этих насекомых», — шутит девушка.

Резонансные отзывы не пугают Бренду. По ее словам, даже негативное внимание приносит популярность и увеличивает количество новых подписчиков.

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филиппины тараканы художница
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