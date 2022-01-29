Работа ФАС по контролю за тарифами ЖКХ позволила сэкономить 5,6 млрд рублей

Москва, 29 января. Регулирование тарифообразования со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) позволило бизнесу и гражданам сэкономить в 2021 году порядка 5,6 млрд рублей. Об этом председателю правительства Михаилу Мишустину сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

Он уточнил, что в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами удалось снизать тарифы на 6% в Белгородской и Омской областях, на 4% — в Ульяновской. Эта работа была приведена в наиболее чувствительных для россиян сферах ЖКХ, связи и электроснабжения.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий антимонопольной службой в 2021 году издано 49 приказов об отмене тарифов в 34 субъектах РФ. Из тарифов исключено 5,6 миллиарда рублей. Эта работа приводит к реальной экономии средств граждан и предприятий», — отметил глава ФАС.

Антимонопольная служба ранее усилила контроль в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов.

Первые единые квитанции начнут приходить жителям Северной столицы глубокой осенью или ближе к Новому году. Нововведение станет следствием реорганизации двух крупнейших компаний, отвечающих за начисления коммунальных платежей в городе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».