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Дмитрий Хрусталев рассказал, как ему хотели вырезать глаз

Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев рассказал, как ему хотели вырезать глаз
Агентство городских новостей Москва

Москва, 29 января. Известный российский комик, шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев признался, что в первые дни нового года столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и даже показал фото с сильно отекшим глазом.

Хрусталев отменил все свои дела и планы в первые дни 2022 года. Первое подозрение упало на новый штамм COVID-19 «Омикрон» — коллега артиста Иван Ургант за несколько дней до праздника также признался, что почувствовал себя плохо. Однако причина оказалась не в вирусе.

«Омикрона у меня не было, гриппом не болел. Алкоголь меня за километр обходит. Короче, 30 декабря я расчесал глаз из-за конъюнктивита. Да, он лечится два-три дня. А теперь посмотрите на фотографию 1 января», — объяснил Хрусталев ситуацию перед тем, как показать фото в студии шоу «Вечерний Ургант».

Дмитрий Хрусталев рассказал, как ему хотели вырезать глаз
Prt Scr youtube.com / Вечерний Ургант

По словам Хрусталева, он испугался и пошел по врачам. Медики хотели сделать операцию и вырезать ему глаз из-за сильнейшего отека. Шоумен решил обратиться к своему кинезиологу, который достаточно быстро поставил диагноз — порча.

«Я вам клянусь, навела порчу какая-то ведьма. Кинезиолог сказал, что он этим не занимается, но есть люди, кто это сделает. Короче, мне по телефону снимали порчу. Верите вы или нет — как только все сделали, на следующий день все это началось ссыхаться и сейчас ничего нет», — признался шоумен.

В студии «Вечернего Урганта» происходит много громких признаний, зрители узнают по-настоящему шокирующие новости. Ранее журналистка и светская львица Ксения Собчак в новом выпуске проекта рассказала о романе певца Григория Лепса и экс-возлюбленной бывшего футболиста Андрея Аршавина Юлии Барановской.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Хрусталев рассказал, как ему хотели вырезать глаз
болезнь хрусталев вечерний ургант
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