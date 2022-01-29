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Депутат Рады Арахамия назвал запугиванием людей сообщения о «войне» Украины с Россией

Политика
Депутат Рады Арахамия назвал запугиванием людей сообщения о «войне» Украины с Россией
wikimedia.org/Адміністрація Президента України/CC BY 4.0

Киев, 29 января. Западные страны сеют панику на Украине своими заявлениями о якобы вторжении РФ в государство. С таким мнением выступил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

В последнее время на Западе стали все чаще звучать заявления о «нападении» Москвы на Киев. Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается никого «атаковать», а подобная риторика используется иностранными государствами для расширения НАТО на восток. Ситуацию прокомментировал Давид Арахамия.

«Большинство людей уже увидели, что три, четыре, пять точных дат ("нападения", — Прим. ФАН) прошли, что это просто запугивание людей», — заявил депутат Рады в интервью одному из украинских изданий.

Ранее политолог Валерий Коровин указал на незаинтересованность Москвы в «войне» с Киевом. Россия стремится к политическому урегулированию всех разногласий, подчеркнул эксперт.

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украина верховная рада арахамия
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