Ксения Собчак анонсировала собственный медиапроект после интервью с Блиновской

Москва, 29 января. Телеведущая Ксения Собчак поделилась планами на будущее после интервью с блогером Еленой Блиновской. Журналистка призналась, что готова к переменам в карьере.

Собчак появилась в шоу «Вечерний Ургант» после премьеры последнего крупного проекта — скандальной беседы с коучером Блиновской. Журналистка отметила, что интервью стало «пиком» ее карьеры, поэтому теперь ей необходимо развиваться в новом направлении.

«В итоге это все меня навело на мысль о том, что надо менять этот рынок», — поделилась она в беседе с ведущим Иваном Ургантом.

Собчак призналась, что начала работу над собственным медиапродуктом. По словам журналистки, над проектом также трудятся профессора Гарварда, однако она не стала уточнять детали. Звезда лишь отметила, что на разработку уходят «гигантские деньги».

Интервью Собчак с Блиновской привлекло внимание российских знаменитостей и спровоцировало критику в адрес блогера. Так, телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал ролик, назвав коучера «омерзительной» и сделав нестандартный комплимент журналистке.