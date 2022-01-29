Мирный житель поселка Александровка в Донбассе попал под обстрел снайпера ВСУ

Донецк, 29 января. Мирный житель поселка Александровка на окраине Донецка получил ранение в результате снайперского огня со стороны ВСУ.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что мужчина 1967 года рождения получил пулевое ранение бедра. Пострадавшего доставили в городскую больницу №14.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его состояние медики оценивают как средней тяжести», — рассказали в оборонном ведомстве республики.

Ранее сообщалось, что поселок Ясное в ДНР оказался под огнем Вооруженных сил Украины. По имеющейся информации, многоквартирный дом в населенном пункте был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов.