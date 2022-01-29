Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 12:29
12:24
Весь мир
Суверенный совет Судана обвинил иностранных дипломатов во вмешательстве в дела страны
12:24
Общество
Число пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 26 488 за сутки
12:24
Общество
Роспотребнадзор объяснил порядок получения денег за подарочный сертификат
12:23
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с мопедом в Ялте
12:19
Весь мир
Италия передала Ливии оборудование для борьбы с нелегальной миграцией
12:16
Политика
Пушков назвал горячечным бредом заявления Запада об Украине
12:13
Общество
Юрий Куклачев рассказал, сколько времени нужно для дрессировки кошек
12:12
Общество
Врач Астафьева назвала слабость и головные боли самыми частыми симптомами «Омикрона»
12:11
Политика
Политолог Кедми: РФ должна последовать примеру Израиля в вопросе защиты своих ценностей
12:09
Шоу-бизнес
Муж Аветисян заявил, что рядом с ней каждый мужчина будет альфонсом
Все новости

Мирный житель поселка Александровка в Донбассе попал под обстрел снайпера ВСУ

Армия
Мирный житель поселка Александровка в Донбассе попал под обстрел снайпера ВСУ
Prt Scr twitter.com  /  dmitrosel007

Донецк, 29 января. Мирный житель поселка Александровка на окраине Донецка получил ранение в результате снайперского огня со стороны ВСУ.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что мужчина 1967 года рождения получил пулевое ранение бедра. Пострадавшего доставили в городскую больницу №14.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его состояние медики оценивают как средней тяжести», — рассказали в оборонном ведомстве республики.

Ранее сообщалось, что поселок Ясное в ДНР оказался под огнем Вооруженных сил Украины. По имеющейся информации, многоквартирный дом в населенном пункте был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Мирный житель поселка Александровка в Донбассе попал под обстрел снайпера ВСУ
всу донбасс снайпер мирный житель
Комментировать