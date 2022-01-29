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Россияне стали снимать больше наличных в банкоматах

Экономика
Россияне стали снимать больше наличных в банкоматах
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 января. Средняя сумма единовременного снятия денег в России достигла 26 820 рублей. Такие данные банка «Русский стандарт» приводит ТАСС.

Аналитики отмечают, что в прошлом году большинство операций пришлось на внесение средств — 76%. Однако граждане стали снимать в среднем большие объемы средств. Такая тенденция наблюдается с начала распространения коронавирусной инфекции.

«В 2021 году средний чек получения наличных вырос на 16% относительно 020 года, составив 26 820 рублей. А средняя сумма внесения наличных увеличилась на 12%, достигнув 10 602 рубля. Интересно, что этот тренд отмечается весь пандемийный период», — говорится в исследовании.

Замена купюр одного достоинства на банкноты другого достоинства ранее стала более доступна. Для этого были скорректированы рамки процедуры идентификации клиентов.

Эксперты ожидают, что в нынешнем году объем средств населения на рублевых депозитах будет расти максимальными темпами за последние пять лет. Сбережения на вкладах могут вырасти на 1,4 трлн рублей, пишет INFOX.

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