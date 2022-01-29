Союз добровольцев Донбасса встанет на защиту жителей ЛДНР в случае наступления ВСУ

Москва, 29 января. Союз добровольцев Донбасса (СДД) приступил к формированию подразделений, который станут на защиту мирных жителей ЛНР и ДНР в случае агрессии ВСУ.

Исполнительный директор СДД Андрей Пинчук заявил, что ВСУ завершили подготовку к наступательной операции в Донбассе. Ранее об этом также говорил официальный представитель командования Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Союз добровольцев Донбасса заявляет, что мы не останемся в стороне от этих событий. Русские добровольцы приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет», — объяснил Пинчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ занимаются активным минированием дорог общего пользования вблизи населенных пунктов Донбасса. Подобные действия несут непосредственную угрозу мирным жителям.