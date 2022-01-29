Дочь Александра Серова показала особняк музыканта

Москва, 29 января. Наследница народного артиста России Александра Серова Мишель опубликовала видео, с помощью которого показала поклонникам дом своего отца.

Известно, что Серова пошла по стопам своего отца. Она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, но так и не появилась на большой сцене. Дочь музыканта уверена, что для успешной карьеры нужны связи, либо песенные хиты.

Недавно наследница артиста сообщила, что вновь находится в положении. Первым ее ребенком стала дочь Мия. Во время прогулки на свежем воздухе Серова показала особняк своего отца на странице в Instagram. Известно, что дома певца и его наследницы находятся на одной территории в 50 соток в подмосковном Красногорске.

Prt Scr instagram.com / @mishel_serova

Ранее в Сети появилась информация, что загородный дом артиста площадью 470 квадратных метров похож на старинный английский замок. Там есть бассейн, гостиная с камином, пять санузлов. На стенах расположено огромное количество картин в золоченых рамах и антиквариат. По дому расставлены итальянская мебель и свечи, а обилие разного оружия поражает своим количеством.

Осенью певец провел несколько недель в московской клинике с симптомами заражения коронавирусной инфекцией. После выписки Серов вышел на связь с фанатами и поблагодарил их за поддержку во время лечения.