Запад играет в свои игры: как истерия о «российском вторжении» добивает экономику Украины

«Российское вторжение», о котором с октября трубили западные СМИ, так и не состоялось. Но Украина уже понесла огромные экономические потери — стремительно падает гривна, дорожает топливо, из страны уходят инвесторы и т. д. По мнению экспертов, еще пару месяцев военной истерии могут привести к окончательному обрушению экономики Незалежной, передает из Киева корреспондент ФАН.

По подсчетам местных аналитиков, уже более трех месяцев политики США и Британии, а также ведущие англосаксонские СМИ нагнетают истерию по поводу «масштабного вторжения России на Украину». Если поначалу эта кампания воспринималась в Киеве как некий нонсенс, то в последние месяц-полтора ее последствия стали вполне ощутимы. С Украины уходит бизнес, останавливаются начатые проекты, а экономика входит во все более крутое пике.

При этом западные лидеры, под сурдинку рассуждая о всесторонней помощи Украине, давали Киеву лишь новые кредиты, а также устаревшее оружие по системе ленд-лиза (то есть в кредит). В середине января англосаксы попытались «вбить последний гвоздь» в гроб украинской экономики. Объявив о возможной эвакуации персонала своих посольств, они дали четкий сигнал инвесторам — немедленно выводить деньги и покидать страну.

Судя по всему, многие инвесторы их услышали. Первой отреагировала на негативный информационный фон национальная валюта. Гривна за январь просела с 26,7 единицы за доллар до 28,8. Основная причина обвала, по мнению экономистов, — слухи о предстоящем вторжении. Сегодня для стабилизации курса гривны Нацбанк Украины вынужден выбрасывать на рынок по 350 миллионов долларов еженедельно, опустошая и без того скудные валютные резервы.

Военная истерия повлияла и на стоимость украинских ценных бумаг — инвесторы стали лихорадочно избавляться от них. С начала 2022-го нерезиденты продали только гривневых ОВГЗ на сумму более 6 миллиардов гривен. Слухи о «неизбежном вторжении России» привели и к обвалу стоимости акций украинских компаний на международных биржах. Сильнее других — на 10,7% с 12 января — обесценились акции горнорудной компании Ferrexpo, чьи активы расположены в Полтавской области. На 10% подешевели бумаги нефтегазовой компании Enwell Energy. В среднем на 10–16% обвалились акции украинских агрохолдингов.

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Некоторые экономисты даже заговорили о высокой вероятности финансового дефолта Украины. Как следствие нагнетания слухов о вторжении, сегодня Киев уже не способен получить кредиты за рубежом на выгодных условиях, и это лишает Украину возможности рефинансировать внешний долг. Как известно, Киев берет кредиты для погашения предыдущих долгов, и потеря возможности заимствований ставит вопрос о дефолте по долговым обязательствам. По данным Нацбанка Украины, в 2022–2023 годах страна должна отдать 14 миллиардов долларов по внешним обязательствам.

На фоне слухов о вторжении дорожает и нефть. Это уже отразилось на стоимости бензина на украинских заправках — трейдеры прогнозируют, что в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 гривен за литр (120 рублей), а на автогаз — до 25 гривен за литр (75 рублей). Цена бензина сразу же отразится на тарифах в общественном транспорте (он уже подорожал с 8 до 20 гривен за поездку) и расходах на транспортировку товаров.

Нефть и нефтепродукты Украина в основном импортирует, а на фоне огромных цен на газ и уголь это станет еще одним ударом по экономике, толкнув вверх ценники на товары. То есть, нагнетая панику в СМИ, западные политики практически довели экономику Украины до преддефолтного состояния.

На фоне активно раздуваемой истерики вокруг «военного вторжения России» иностранцы стали активно избавляться от недвижимости в Киеве. По словам местных риэлторов, сегодня они пытаются вынуть даже небольшие деньги, уплаченные за квартиру эконом-класса в спальном районе. Полученные от продажи собственности и облигаций гривны иностранцы конвертируют в валюту и выводят за границу, еще больше усиливая давление на гривну. Напомним, инвестиционный климат на Украине и без того был одним из худших на континенте. А все попытки команды Зеленского заманить к себе «инвестиционных нянь» закончились провалом.

По мнению аналитиков, еще пара месяцев таких информационных атак со стороны Запада, и экономика страны посыплется, как карточный домик. Вопросом о том, зачем англосаксы так подставляют украинских партнеров, в Киеве задаются немногие. Все и так прекрасно знают: западных «друзей и партнеров» украинская экономика не интересует, как, впрочем, и сама страна вместе с ее народом. Просто так устроена мировая политика: Запад играет в свои игры, пикируется с Россией и отлично зарабатывает на кризисах, которые сам и создает. Особенно на поставках оружия в кредит для выхода из очередного кризиса. А Украина стала удобным плацдармом для таких чудовищных экспериментов, отмечают политологи.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики, полностью согласен с тем, что искусственно созданная на Западе истерия вокруг «военного вторжения» стала главной угрозой для безопасности страны.

«Из украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа. — Прим. ФАН) за последние три месяца выведено уже более 583 миллионов долларов, это свыше 16 миллиардов гривен (!). Только с начала 2022-го из нашей экономики вывели 5,5 миллиарда гривен, что иллюстрирует крайне опасную тенденцию. Это — прямое следствие информационной паники в ведущих западных СМИ. О близкой войне между Украиной и Россией пишут все западные медиа, об этом открыто говорит Госдепартамент, большинство ключевых западных политиков и т. д. Это — не наша с вами истерика, об этом говорит весь мир!» — отметил Бортник.

Тем не менее иностранцы на Украине паникуют, а заинтересованность нерезидентов в украинских облигациях как внутреннего, так и внешнего займа упала в 32 (!) раза. По данным украинского минфина, все инвестпроекты с иностранным участием на Украине сейчас заморожены. Есть крайне негативный тренд на рынке недвижимости, откуда иностранцы пытаются вывести свои инвестиции».

Руслан Бортник указал: большая часть нерезидентов в стране пребывает в состоянии сильного волнения, если не сказать шока, и пытается всеми правдами и неправдами вывести свои активы с Украины.

«Безусловно, все это сказывается на курсе доллара, который в последние дни вырос до 29 гривен за единицу, наша нацвалюта девальвировалась очень сильно. Если военная риторика продолжит ужесточаться, а Россия будет проводить военные учения у самых наших границ, то гривна продолжит падение. Это повлечет за собой ускорение инфляции на Украине, ведь у нас почти все товары и услуги — иностранного производства. Большинство товаров на прилавках украинских магазинов, топливо, энергия — все это иностранное, и цены на все это вот-вот начнут быстро расти», — прогнозирует эксперт.

Если правительство больше не сможет размещать ОВГЗ, таким образом закрывать дыры в бюджете и отдавать долги, то оно будет вынуждено договариваться с Нацбанком и начинать печатать гривны, указал Бортник.

«Иначе возникнут серьезные бюджетные дефициты, когда кабмин не сможет финансировать целые сферы жизни в стране. В первую очередь это коснется капитальных инвестиций — вроде проекта «Большая стройка». Но мы уже сейчас видим, что происходит в МВД Украины, которому резко урезали финансирование. И теперь у ведомства нет средств на достойные зарплаты рядовым полицейским, от которых зависит порядок на улицах наших городов, — подчеркнул глава УИП. — Мне кажется, вскоре таких проблем на Украине будет все больше и больше. Единственный позитив — в том, что такое положение в стране не продлится слишком долго, по нашим прикидкам, оно продолжится в течение февраля-марта 2022-го. После этого жизнь в стране неизбежно начнет нормализироваться».

Что касается войны с Россией, указал Бортник, то весь Запад сегодня абсолютно уверен, что она вполне возможна и реальна.