Фанаты отметили талант сына Сергея Жукова после выхода клипа на песню «Снег»

Москва, 29 января. Сын певца Сергея Жукова Энджел пошел по стопам своего отца и уже вовсю развивается как сольный артист.
Наследник Жукова опубликовал видеоклип на песню «Девочка-депрессия», который собрал более миллиона просмотров на YouTube. Вслед за ним Энджел выпустил новый ролик, который также покорил многих слушателей.
«Талант от папы! Желаю успехов и отличных таких же песен! Умничка!»;
«Просто замечательная песня. Отличное исполнение. С огромным удовольствием прослушала»;
«Красивый клип и не менее красивая песня! Энджи, продолжай», — написали пользователи Сети под новым клипом на композицию «Снег».
Поклонники творчества солиста группы «Руки Вверх!» считают, что его сына ждет большое будущее. Фанаты отметили, что у юного исполнителя определенно есть талант.
Кроме музыки, Энджел также занимается актерским мастерством. Он играет главные роли в спектаклях Детского музыкального театра юного актера.
Ранее Жуков поделился впечатлениями от сотрудничества с певицей Клавой Кокой. Артист признался, что восхищен трудолюбием молодой артистки.