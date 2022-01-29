Фанаты отметили талант сына Сергея Жукова после выхода клипа на песню «Снег»

Москва, 29 января. Сын певца Сергея Жукова Энджел пошел по стопам своего отца и уже вовсю развивается как сольный артист.

Наследник Жукова опубликовал видеоклип на песню «Девочка-депрессия», который собрал более миллиона просмотров на YouTube. Вслед за ним Энджел выпустил новый ролик, который также покорил многих слушателей.

«Талант от папы! Желаю успехов и отличных таких же песен! Умничка!»; «Просто замечательная песня. Отличное исполнение. С огромным удовольствием прослушала»; «Красивый клип и не менее красивая песня! Энджи, продолжай», — написали пользователи Сети под новым клипом на композицию «Снег».

Поклонники творчества солиста группы «Руки Вверх!» считают, что его сына ждет большое будущее. Фанаты отметили, что у юного исполнителя определенно есть талант.

Кроме музыки, Энджел также занимается актерским мастерством. Он играет главные роли в спектаклях Детского музыкального театра юного актера.

Ранее Жуков поделился впечатлениями от сотрудничества с певицей Клавой Кокой. Артист признался, что восхищен трудолюбием молодой артистки.