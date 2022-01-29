Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 12:29
12:24
Весь мир
Суверенный совет Судана обвинил иностранных дипломатов во вмешательстве в дела страны
12:24
Общество
Число пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 26 488 за сутки
12:24
Общество
Роспотребнадзор объяснил порядок получения денег за подарочный сертификат
12:23
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с мопедом в Ялте
12:19
Весь мир
Италия передала Ливии оборудование для борьбы с нелегальной миграцией
12:16
Политика
Пушков назвал горячечным бредом заявления Запада об Украине
12:13
Общество
Юрий Куклачев рассказал, сколько времени нужно для дрессировки кошек
12:12
Общество
Врач Астафьева назвала слабость и головные боли самыми частыми симптомами «Омикрона»
12:11
Политика
Политолог Кедми: РФ должна последовать примеру Израиля в вопросе защиты своих ценностей
12:09
Шоу-бизнес
Муж Аветисян заявил, что рядом с ней каждый мужчина будет альфонсом
Все новости

Фанаты отметили талант сына Сергея Жукова после выхода клипа на песню «Снег»

Шоу-бизнес
Фанаты отметили талант сына Сергея Жукова после выхода клипа на песню «Снег»
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 29 января. Сын певца Сергея Жукова Энджел пошел по стопам своего отца и уже вовсю развивается как сольный артист.

Наследник Жукова опубликовал видеоклип на песню «Девочка-депрессия», который собрал более миллиона просмотров на YouTube. Вслед за ним Энджел выпустил новый ролик, который также покорил многих слушателей.

«Талант от папы! Желаю успехов и отличных таких же песен! Умничка!»;

«Просто замечательная песня. Отличное исполнение. С огромным удовольствием прослушала»;

«Красивый клип и не менее красивая песня! Энджи, продолжай», — написали пользователи Сети под новым клипом на композицию «Снег».

Поклонники творчества солиста группы «Руки Вверх!» считают, что его сына ждет большое будущее. Фанаты отметили, что у юного исполнителя определенно есть талант.

Кроме музыки, Энджел также занимается актерским мастерством. Он играет главные роли в спектаклях Детского музыкального театра юного актера.

Ранее Жуков поделился впечатлениями от сотрудничества с певицей Клавой Кокой. Артист признался, что восхищен трудолюбием молодой артистки.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты отметили талант сына Сергея Жукова после выхода клипа на песню «Снег»
песня снег клип жуков сын
Комментировать