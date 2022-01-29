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Что нам демонстрируют англичане: почему Великобритании не рады в «нормандском формате»
Политика
Что нам демонстрируют англичане: почему Великобритании не рады в «нормандском формате»
Федеральное агентство новостей  / 

В вопросах урегулирования российско-украинских отношений Великобритания занимает отнюдь не ту нейтральную позицию, которая могла бы дать ей право претендовать на роль арбитра в нем. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так он прокомментировал слухи о том, что Лондон хотел бы поучаствовать в качестве одной из сторон в «нормандском формате» или на других международных площадках, целью создания которых был поиск мирного решения конфликта в Донбассе.

«То, что нам демонстрируют англичане — это прямая противоположность сдержанности, — заметил Корнилов. — Это абсолютно агрессивная, антироссийская и местами даже русофобская политика, так что я не думаю, что кто-то из нынешних участников «нормандского формата» хотел бы дополнить его состав таким предвзятым участником. Кроме, конечно же, Украины — та была бы просто счастлива подобного рода усилению своих позиций на переговорной площадке».

Что нам демонстрируют англичане: почему Великобритании не рады в нормандском формате
facebook.com / Владимир Корнилов

Политолог также отметил, что главным детищем «нормандского формата» были Минские соглашения, которые настойчиво игнорируются Киевом.

«С англичанами в этом отношении обсуждать практически нечего», — резюмировал эксперт.

Ранее Владимир Корнилов объяснил, почему политика ФРГ не устраивает Украину.

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россия великобритания украина корнилов
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