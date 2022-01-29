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Лондонский метрополитен приостановил работу из-за усталого лебедя на рельсах

Видео

Работа одного из самых крупных метрополитенов в мире встала из-за нерасторопной птицы. Лебедь сел на рельсы и отказывался их покидать.

Уникальные кадры на станции Южный Эктон сняла одна из пассажирок подземки Никола Сильерс. Она опубликовала ролик в социальной сети, и его тут же распространили британские СМИ.

«Сейчас лебедь задерживает два поезда. Не знаю, ранен ли он», — написала девушка.

В итоге из-за перепуганной птицы было отменено 14 рейсов. По словам очевидцев, животное было дезориентировано в пространстве и не могло взлететь. Спасателям понадобился почти час на то, чтобы убрать нарушителя с путей.

Через несколько дней Никола Сильерс опубликовала кадры с продолжением истории. По словам девушки, пойманная птица находится под опекой общественной организации London Wildlife Protection. Они выхаживали пернатого, у которого обнаружили недовес.

«Лебедь чувствует себя хорошо и достаточно хорошо, чтобы быть выпущенным сегодня», — рассказала девушка.

Стоит отметить, что уже несколько веков все немаркированные лебеди в Великобритании принадлежат королеве. Поэтому спасение птицы стало по-настоящему ответственной операцией.

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метро лондон лебедь
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