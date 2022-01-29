ВВС США поручили Space Micro разработку терминала для передачи данных с F-35 на спутник

Вашингтон, 29 января. Компания Space Micro по поручению ВВС США разработает терминал, который позволит передавать данные от маневрирующего истребителя вроде F-35 Lightning II на геостационарный спутник.

В публикации американского издания The Drive говорится, что новое устройство позволит истребителю передавать данные со скоростью около 10 гигабит в секунду. Для обмена информацией планируется использовать лазерную связь.

По словам специалистов, новый передатчик позволит избежать воздействия на системы самолета наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отмечается, что основная сложность заключается в создании устойчивой связи со спутником при маневрировании истребителя.

Ранее эксперты говорили, что самолет ВВС США пятого поколения F-35 оказался крайне неудачной боевой машиной. Есть вероятность, что ее в скором времени снимут с вооружения.