Психолог Суздальцева дала рекомендации по сохранению душевного здоровья

Отношения между людьми строятся на человеческой составляющей, а не на результативной. Об этом в беседе с ФАН напомнила психолог Людмила Суздальцева. Ранее канадские исследователи заявили, что наблюдение в социальных сетях за жизнью таких звезд, как Ким Кардашьян и Бейонсе, известных в том числе и своей безупречной фигурой, способно пагубно влиять на психику женщин.

«Наверное, перестать впадать в зависимость от любых стандартов идет вразрез с современными тенденциями. Мир становится все более нарциссическим. Нужно все больше достижений», — сообщила психолог.

Людмила Суздальцева также указала и на другую, на ее взгляд, тревожную тенденцию.

«Сейчас существует такая идея, что человек всегда должен быть не только постоянно прекрасен, но и всегда счастлив, успешен. У нас не очень прилично болеть или быть бедным. Будто нормально — всегда быть миллиардершей-блогершей с фигурой Ким Кардашьян замужем за олигархом, но мы все — обычные люди», — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она дала рекомендацию поклонникам звезд по сохранению душевного здоровья.

«Нужно проводить большую внутреннюю работу с принятием своей ценности: я ценна, потому что я есть, а не из-за того, что, например, получила три высших образования. Это разные ценности. Я рада, что получила три высших образования, но моя человеческая ценность не в этом, а в том, что я есть: радуюсь или печалюсь, могу быть теплой или просить тепла ко мне. Отношения строятся на человеческой составляющей, а не на результативной», — подытожила эксперт.

Ранее Людмила Суздальцева в беседе с ФАН поделилась своим отношением к шкале для оценки полноценности жизни. По ее словам, не стоит всерьез судить о своей жизни по чужим критериям.