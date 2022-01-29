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Теннисист Медведев заплатит 12 тысяч долларов за скандал на Australian Open

Спорт
Теннисист Медведев заплатит 12 тысяч долларов за скандал на Australian Open
Global Look Press  /  Hu Jingchen/XinHua

Мельбурн, 29 января. Федерация тенниса Австралии оштрафовала россиянина Даниила Медведева на 12 тысяч долларов. Спортсмен устроил скандал с арбитром в полуфинале соревнований Australian Open.

Турнир отметился инцидентом во время матча между Медведевым и Стефаном Циципасом. Российский спортсмен выиграл в первой партии, но затем потерял концентрацию и допустил несколько ошибок. Затем теннисист вспылил и накричал на арбитра. Медведев обвинил судью за то, что тот игнорировал общение соперника со своим отцом во время матча.

Федерация тенниса Австралии не оставила скандал без внимания. Россиянин получил сразу два штрафа: 8 тысяч долларов за «непристойное поведение» и 4 тысячи долларов за неспортивность. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter со ссылкой на официальные протоколы чемпионата.

Несмотря на конфликт, Медведеву удалось победить Циципаса во втором полуфинале. Российский теннисист вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

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медведев теннис australian open
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