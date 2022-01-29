Майнинг биткоинов может ежегодно приносить в бюджет России до 200 млн долларов

Москва, 29 января. Налоговые поступления от добычи биткоина могут составить до 200 млн долларов в год. Такую оценку приводят РИА новости со ссылкой на CEO компании EMCD Михаэля Джерлиса.

Регулирование криптовалюты и майнинга способно принести выгоду российскому бюджету. Согласно подсчетам, регуляции принесут около 300 млрд рублей в течение пяти лет в бюджеты всех уровней. Это сумма не включает в себя налоги для майнеров и рассчитана с учетом текущего падения котировок биткоина.

«Я думаю, Минфин сможет получать 100–200 миллионов долларов налогов ежегодно — и это только от добычи в условиях текущей коррекции цен», — отметил Джерлис.

Вице-премьер РФ Чернышенко ранее утвердил «дорожную карту» по регуляции криптовалютного рынка. Предполагается, что она будет реализована до конца текущего года.

Исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев говорил, что запрет на использование криптовалюты грозит потерей всех кадров в этой сфере: предпринимателей, разработчиков-программистов, финансистов, талантливых предпринимателей. Это также означает потерю инвестиций, в том числе со стороны ведущих международных фондов, цитирует его INFOX.