Турция обучает коммандос Азербайджана, Пашинян обсуждает мирное соглашение

На прошедшей неделе стороны несколько раз открывали огонь, в чем друг друга и обвинили. Кроме того, турецкие инструкторы проводят очередной курс подготовки подразделений «коммандос» ВС Азербайджана, Баку и Тегеран плотно обсудили военное сотрудничество, вспомнив про Израиль, а Никол Пашинян рассуждает о мирном соглашении.

Оперативная обстановка

На этой неделе огонь в зоне конфликта открывался как минимум трижды.

По неофициальным сообщениям, два раза ВС Азербайджана, 24 и 27 января, совершали выстрелы в воздух с постов возле села Красный Базар, вполне возможно, чтобы спугнуть местных жителей. Транзитная дорога через населенный пункт остается главным источником конфликтов. Местная молодежь 25 января на 20 минут перекрыла трассу на Шушу и не позволяла азербайджанским военным проехать, пока не вернут домашнюю скотину, которая случайно перешла на территорию, подконтрольную азербайджанцам. При посредничестве российских миротворцев местные жители прекратили протест, а азербайджанские военные обещали решить вопрос.

Федеральное агентство новостей /

Об очередном инциденте на северном участке границы двух стран сообщило МО Азербайджана. По их сведениям, «27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района». Армянское оборонное ведомство эти данные опровергло и утверждает, что азербайджанцы сделали несколько неприцельных выстрелов, на что армяне отвечать не стали.

Федеральное агентство новостей /

Тренировки коммандос

МО Азербайджана сообщило о новых тренировках недавно созданных в войсках подразделений «коммандос». С 17 по 30 января на полигоне неподалеку от села Юхары-Агджакент проходит десятидневный курс подготовки под руководством турецких инструкторов. Включает он в себя обучение навыкам разведки в суровых климатических условиях на местности с крутым рельефом, поиск, организацию засад и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника, а также нейтрализацию сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах.

???? Yukarı Ağcakent/Azerbaycan



Azerbaycan Görev Grubu Komutanlığı koordinatörlüğünde, 18'inci Dönem 10 günlük eğitim programı gerçekleştiriliyor. 17 Ocak’ta başlayan ve 30 Ocak 2022'ye kadar devam edecek eğitimler zorlu hava ve arazi şartlarında icra ediliyor. ???????? ???????? pic.twitter.com/g0IsbZrpqT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2022

По всей видимости, в вооруженных силах Азербайджана имеется уже две бригады «коммандос». Одна, которой знамя вручал лично президент Ильхам Алиев, расположена в Гадруте, другая, скорее всего, в составе 3-го армейского корпуса, в чьей зоне ответственности и находится полигон у села Юхары-Агджакент. При этом факт участия турков подтверждает вывод, что бригады «коммандос» создаются по аналогам ВС Турции — пехота с углубленным изучением ведения боевых действий горной местности.

Военное сотрудничество Тегерана и Баку

Также на неделе состоялся объемный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Иран. Глава ведомства последовательно встретился с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Мохаммадом Багери, со своим коллегой генерал-майором Мохаммадрезой Аштиани, а затем и президентом Эбрахимом Раиси.

mod.gov.az / Министерство Обороны Азербайджана

Сторонам было что обсудить, особенно в части, касающейся обострения осенью 2021 года, когда Тегеран провел внеплановое учение «Покорители Хайбара» и развернул на севере страны довольно крупную группировку войск, чтобы не допустить захвата Сюникской области Азербайджаном. Теперь, скорее всего, вопрос так остро не стоит, поэтому можно заняться формированием региональной системы безопасности с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Пока лишь непонятно, как стороны будут решать вопрос глубокой интеграции Израиля в военно-промышленный комплекс Азербайджана.

Информационное агентство Tasnim сообщает, что президент Ирана на встрече с Закиром Гасановым предостерег Азербайджан от отношений с Израилем.

«Сионистский режим является врагом человечества и ни в коем случае не может быть другом мусульманских народов», — сказал Раиси, добавив, что «оккупационная политика сионистов и акты агрессии в регионе и против палестинского народа свидетельствуют об этом факте».

Турецкий фактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что очередная региональная встреча в рамках платформы «3+3» разрабатывается им совместно с Ильхамом Алиевым и пройдет в ближайшее время. Вполне возможно, что она состоится до Анталийского дипломатического форума, который пройдет 11-13 марта.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что в мероприятии примут участие 50 министров и представители 30 международных организаций.

«Мы пригласили на форум главу МИД Армении Арарата Мирзояна и спецпредставителя Рубена Рубиняна. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что приглашенные лица могут принять участие в работе форума. Мы будем рады. Это станет частью шагов по укреплению доверия», — заявил министр.

Никол Пашинян позднее подтвердил, что «если нынешняя динамика армяно-турецкого диалога сохранится, то велика вероятность, что Армения примет приглашение».

С турецким фактором связывают и отставку по собственному желанию президента Армении Армена Саркисяна. Признание с его стороны в отсутствии реальных полномочий действительно выглядит странно после четырехлетней службы, поэтому точка зрения некоторых экспертов о том, что Саркисян не желает ставить подпись под грядущими соглашениями с Турцией, действительно имеет право на жизнь.

president.am / Пресс-служба президента Армении

При этом накануне отставки состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна, в то время как Саркисян был в Лондоне. Несмотря на формальный статус должности, экс-глава Армении обладает значительным влиянием среди зарубежной армянской диаспоры, поэтому вполне возможно, что процесс не так спонтанен и является частью большой игры.

Тем временем в Совете безопасности Турции 27 января обсудили отношения с Арменией и развитие механизмов по укреплению стабильности и мира на Южном Кавказе. Вынесение вопроса на такой уровень означает, что как минимум имеется «дорожная карта», которой следуют политики и дипломаты.

В этих условиях, по словам Пашиняна, Ереван не исключает установления дипотношений с Турцией уже в 2022 году. Однако премьер подчеркнул, что это зависит не только от Армении, хотя установление отношений и открытие границ было бы логичным, учитывая начавшийся диалог между сторонами.

Пашинян передал сообщение Баку

Премьер-министр Армении сообщил, что через Москву передал Азербайджану свои предложения по разряжению ситуации на границе. По его словам, в них речь идет о повышении уровня безопасности и стабильности на границе и формировании комиссии по делимитации и демаркации.

Они включают:

зеркальный отвод войск, о котором армянская сторона говорит с мая прошлого года;

отсутствие предусловий для проведения разграничения. Речь идет исключительно о механизмах реализации договоренностей;

создание комиссии по делимитации в кратчайшие сроки.

процесс делимитации, не зависящий от урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

primeminister.am /

Таким образом, Ереван старается всячески отвязать тематику урегулирования споров на границе от нагорнокарабахской проблематики, что должно устраивать Баку.

«Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, но это соглашение должно быть составлено, сформулировано. Это является предметом переговоров. И Армения к ним готова», — считает Никол Пашинян.

Вопросы делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также договоренности, зафиксированные в трехсторонних договорах Армении, Азербайджана и России, обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции. Они наверняка составят важную часть переговоров в ходе визита Владимира Путина в Турцию, который может состояться в феврале после Олимпиады. С учетом попыток Анкары встроиться в переговорный процесс вокруг Украины можно не сомневаться, что архитектура безопасности на Южном Кавказе тоже станет предметом, где у турков будут свои козыри.

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