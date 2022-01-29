SpaceX перенесла запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с итальянским спутником COSMO-SkyMed

Вашингтон, 29 января. Запуск тяжелой американской ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2) перенесли из-за плохих погодных условий.

В сообщении компании SpaceX говорится, что теперь запуск ракеты должен состояться в 18:11 (02:11 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме во Флориде. Отмечается, что Falcon 9 должна вывести на орбиту спутник Итальянского космического агентства (ASI), который предназначен для выполнения задач в военных и научных целях.

По имеющейся информации, космический аппарат войдет в орбитальную группировку аналогичных спутников CSG-1, CSG-3 и CSG-4. Он будет выведен на орбиту высотой 619 км.

В конце декабря минувшего года SpaceX вывела на орбиту новый турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5B. Он предназначен для предоставления коммерческих услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.