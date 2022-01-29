Пенсионерка жмет 127-килограммовую штангу и готовится к чемпионату по пауэрлифтингу

72-летняя японка Чиоми Сава уже 20 лет непрерывно ходит в качалку. Женщина занялась пауэрлифтингом, чтобы сбросить лишний вес, но так увлеклась, что стала 19-кратной чемпионкой мира по жиму лежа.

Домохозяйка Чиоми Сава живет в Токио и воспитывает троих внуков. Несмотря на пожилой возраст — ей 72 года — женщина и не думает о старости. Она регулярно посещает спортивный зал и является всемирно известной спортсменкой по пауэрлифтингу.

«Однажды на работе мне сказали, что у меня есть лишний вес, мне стало обидно, и я пошла в ближайший спортзал, решила тренироваться там, чтобы похудеть. Так все и началось», — вспоминает Чиоми.

С тех пор прошло уже более 20 лет. За плечами — десятки успешных выступлений на силовых соревнованиях в Японии и победы на 19-ти чемпионатах мира по жиму лежа. Несмотря на успех, чемпионка не относит себя к прилежным и трудолюбивым спортсменам.

«Я обожаю хорошо поесть. Ем много, плотно, любимое блюдо — мясо, всякие стейки на гриле. Еще люблю песочное печенье. В общем мне все нравится. Сейчас я занимаюсь только раз в неделю. Вы знаете, кто-то ходит в зал каждый день, кто-то три раза в неделю, но это точно не про меня. Честно, я ненавижу тренировки», — шутит штангистка.

За внушительную спортивную карьеру Чиоми Сава выступала в разных весовых категориях. Начинала со штанги в 50 килограммов, сегодня же она способна поднять до 127. В этом году состоится очередной чемпионат мира для пожилых людей. Сиоми планирует выступить там с триумфом и в очередной раз защитить свой титул.