Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 10:58
10:57
Экономика
Россияне стали снимать больше наличных в банкоматах
10:56
Общество
Врач Зиннатуллин предостерег от фастфуда и выпечки из-за риска проблем с печенью
10:55
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова показала особняк музыканта
10:55
Армия
Союз добровольцев Донбасса встанет на защиту жителей ЛДНР в случае наступления ВСУ
10:54
Общество
Инфекционист Тимаков заявил об особой опасности «Омикрона» для двух категорий людей
10:52
Шоу-бизнес
Фанаты отметили талант сына Сергея Жукова после выхода клипа на песню «Снег»
10:51
Общество
«Да здравствует свободная Африка!»: Пригожин поприветствовал события в Буркина-Фасо
10:37
Общество
Доктор Комаровский заявил, что лук и чеснок не помогают повысить иммунитет
10:35
Технологии
ВВС США поручили Space Micro разработку терминала для передачи данных с F-35 на спутник
10:35
Общество
Эпидемиолог Горелов предупредил о риске бронхита и синусита у детей после «Омикрона»
Все новости

Президент Хорватии Миланович обвинил премьера Пленковича в «пособничестве» Украине

Политика
Президент Хорватии Миланович обвинил премьера Пленковича в «пособничестве» Украине
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka/dpa

Загреб, 29 января. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ведет себя как «пособник» Украины. Соответствующее заявление сделал президент страны Зоран Миланович.

Хорватский лидер таким образом дал понять, что Украине не стоит ждать извинений за его заявления. Он подчеркнул, что действует как глава государства. Однако — несмотря на это — президент отметил, что ни в коем случае не является противником Киева. Что касается премьер-министра страны, то, по мнению Милановича, Пленкович ведет себя как настоящий «украинский шпион».

«Слава богу, что есть они (Украина. — Прим. ФАН.), потому что тогда мы не худшие», — высказал президент свою точку зрения о положении Украины на мировой арене.

Ранее сообщалось, что хорватский премьер-министр Андрей Пленкович принес извинения жителям Украины от имени правительства страны за слова президента Зорана Милановича.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Хорватии Миланович обвинил премьера Пленковича в «пособничестве» Украине
украина хорватия загреб
Комментировать