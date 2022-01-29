Президент Хорватии Миланович обвинил премьера Пленковича в «пособничестве» Украине

Загреб, 29 января. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ведет себя как «пособник» Украины. Соответствующее заявление сделал президент страны Зоран Миланович.

Хорватский лидер таким образом дал понять, что Украине не стоит ждать извинений за его заявления. Он подчеркнул, что действует как глава государства. Однако — несмотря на это — президент отметил, что ни в коем случае не является противником Киева. Что касается премьер-министра страны, то, по мнению Милановича, Пленкович ведет себя как настоящий «украинский шпион».

«Слава богу, что есть они (Украина. — Прим. ФАН.), потому что тогда мы не худшие», — высказал президент свою точку зрения о положении Украины на мировой арене.

Ранее сообщалось, что хорватский премьер-министр Андрей Пленкович принес извинения жителям Украины от имени правительства страны за слова президента Зорана Милановича.