Российские энергоносители остаются незаменимыми для европейского рынка

Берлин, 29 января. Остановка поставок энергоресурсов окажется серьезным ударом для экономики Германии. Страна не сможет оперативно найти замену, полагает эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн.

Доля России в импорте нефти составляет 34%, для газа этот показатель составляет более 50%, а для угля — 45%. Чтобы компенсировать потенциальную остановку торговли, ЕС придется выкупать такой же объем ресурсов на мировых рынках, что не представляется возможным в краткосрочной перспективе.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — цитирует Пайна RT.

Кабмин Германии ранее подтвердил, что российская сторона полностью соблюдает контрактные условия по поставкам топлива. Представитель немецкого правительства также выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества.