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Российские энергоносители остаются незаменимыми для европейского рынка

  /   Обновлено: 29 января 2022 10:08
Экономика
Российские энергоносители остаются незаменимыми для европейского рынка
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 29 января. Остановка поставок энергоресурсов окажется серьезным ударом для экономики Германии. Страна не сможет оперативно найти замену, полагает эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн.

Доля России в импорте нефти составляет 34%, для газа этот показатель составляет более 50%, а для угля — 45%. Чтобы компенсировать потенциальную остановку торговли, ЕС придется выкупать такой же объем ресурсов на мировых рынках, что не представляется возможным в краткосрочной перспективе.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — цитирует Пайна RT.

Кабмин Германии ранее подтвердил, что российская сторона полностью соблюдает контрактные условия по поставкам топлива. Представитель немецкого правительства также выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества.

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