Москва, 29 января. Цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что привело к энергокризису, а в будущем спровоцирует мировой голод, считают журналисты британской газеты The Times.

Авторы статьи указали на связь между действиями России и текущим положением дел на энергетическом рынке. Однако утверждения эти, по мнению колумниста РИА Новости Валерия Михайлова, абсурдны. РФ в 2021 году по сравнению с предыдущим годом на 10% нарастила добычу голубого топлива.

«Экспортные поставки в физическом измерении выросли тоже, пусть и немного, примерно на два процента. Они могли бы повыситься и больше, но именно Евросоюз, с которым Россия наилучшим образом связана газопроводами, в последние годы делал все, чтобы этого не случилось», — пояснил аналитик.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу постепенно заменяют российское сырье, сообщало агентство Bloomberg. Как пишут журналисты, дополнительный экспорт помогает компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.

Между тем один из авторов The Wall Street Journal отказал Германии в праве считаться надежным союзником США. Объясняется это желанием Германии покупать дешевый российский газ и продавать машины китайцам, пишет INFOX.