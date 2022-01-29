В мире процветает политика двойных стандартов: почему Западу не удастся изолировать Россию

Запад пытается не дать прозвучать альтернативной, честной позиции России по разным вопросам. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае продолжения притеснения канала RT в Германии последует ответ со стороны Москвы.

«Политика двойных стандартов в отношении голоса России и ее позиции процветает не только в Германии, но и вообще по всему миру. Что касается ответных мер по какому-то отдельно взятому случаю, я бы не стал сейчас перечислять все те инструменты, которыми мы можем воспользоваться. Самое главное — не оставлять каждый раз притеснения такого рода незамеченными, всегда публично высказывать наш протест, чем, собственно, в данном случае и обусловлено заявление министра иностранных дел РФ», — сообщил депутат.

Сергей Боярский также предположил, каковы могут быть причины притеснений российского телеканала в Германии.

«Все они руководствуются указаниями Соединенных Штатов Америки, которые всячески пытаются не дать прозвучать альтернативной, честной, аргументированной позиции Российской Федерации по самым разным вопросам, в том числе и международным. Соединенным Штатам до сих пор не верится, что Российская Федерация давно уже сильное, независимое во всех отношениях государство, в том числе в информационном плане», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

В завершение он выразил уверенность в том, что в эпоху интернета позиция России будет услышана по всему миру.

«Конечно, Западу не нравится, что наш голос звучит, поэтому они находят всяческие причины, иногда действуют и без причин, ссылаясь на всякие технические неполадки, как это было недавно с нашим каналом в YouTube, чтобы попытаться остановить распространение альтернативной позиции. Однако, учитывая трансграничность интернета, все эти попытки носят относительный характер», — подытожил народный избранник.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что мировой тренд на попытки «поставить Россию на место» приобрел анекдотичный характер. По его мнению, США не могут свыкнуться с мыслью, что Россия стала одним из мировых центров силы.